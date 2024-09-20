Beyrut'ta Hizbullah Hedef Alındı

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İsrailli güvenlik yetkilisi, Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil'i hedef aldığı söylenen Beyrut'taki saldırı sonrası, Hizbullah ile artan çatışmalara ilişkin "savaşın yeni bir aşamasında" olduklarını belirtti.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi paylaşılmayan bir İsrailli güvenlik yetkilisi, Hizbullah ile artan savaş ihtimaline ilişkin açıklamada bulundu.

İsrailli yetkili, "Savaşın yeni bir aşamasındayız ve Hizbullah'ı takip etmeye devam ediyoruz. Bir yanıt için hazırlanıyoruz, her şey masada." ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Akil'i hedef aldığı bildirilmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 5 çocuğun öldüğü belirtilmişti.