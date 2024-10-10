Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 11 Ölü - Son Dakika
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Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 11 Ölü

İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

10.10.2024 22:02
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(ANKARA) – İsrail'in, Beyrut'un merkezindeki yerleşim yerlerinde iki binayı hedef aldığı hava saldırısında en az 11 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Raas el-Nabaa semtinde iki binayı havadan bombaladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırılarının ardından olay yerine ulaşan ambulansların, ölü ve yaralıları Beyrut'un merkezindeki Al-Makassed Hastanesi'ne taşıdığı belirtildi.

İsrail medyası, bu geceki hava saldırılarının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın damadı ve Hizbullah güvenlik koordinasyonu sorumlusu Vefik Safa olduğunu bildirdi.

Beyrut'a yönelik daha önceki saldırıları güney banliyölerinde ve Dahiye bölgesinde yoğunlaştıran İsrail, Beyrut'un merkezindeki yerleşim yerlerini nadiren hedef alıyor. Önceden tahliye uyarısı yapılmadan gerçekleştirilen bu saldırı, İsrail'in eylül sonlarında Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasından bu yana Dahiye dışındaki üçüncü saldırı oldu. İsrail, 29 Eylül'de Beyrut'un Kola bölgesine ve 3 Ekim'de Baçura bölgesine saldırmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 11 Ölü - Son Dakika

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