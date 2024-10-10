Beyrut'ta İsrail Saldırısı: 18 Ölü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 18 kişinin öldüğü, 92 kişinin yaralandığı bildirildi.

Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 92 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırının hedefinde Nasrallah'ın kayınbiraderinin olduğu iddiası

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.

Saldırı ve hedefte Safa'nın olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.