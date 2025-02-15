Beyrut'ta UNIFIL Araçlarına Saldırı

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BEYRUT, 15 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta havaalanı yakınlarında çıkan çatışmalarda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görevli üst düzey bir yetkili yaralanırken, üç BM aracı ateşe verildi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, cuma günü yaşanan çatışmalar bir grup gencin BM işaretli araca ve içindekilere saldırması, ardından üç UNIFIL aracını ateşe vermesiyle patlak verdi. Lübnan ordusu olaya müdahale etti.

Hizbullah'a ait El-Manar televizyonu, maskeli kişilerin huzursuzluk çıkarmak amacıyla "şüpheli hareketler" gerçekleştirdiğini öne sürdü.

UNIFIL, komutan yardımcısının yaralandığını doğrulayarak Lübnanlı yetkililerden "tam bir soruşturma" talep etti.

Ordu Komutan Vekili Binbaşı Hassan Odeh, UNIFIL komutanına ve barış gücüne yönelik her türlü saldırıya karşı olduğunu belirterek sorumluların yakalanacağına dair güvence verdi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da "suç teşkil eden saldırıyı" kınayarak UNIFIL'in rolünü takdir ettiklerini söyledi.

Öte yandan, İsrail'in İran'ın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nı "Hizbullah'a para transferi" için kullandığını iddia etmesinin ardından, Lübnan havacılık yetkilileri perşembe günü İran'a ait bir yolcu uçağının ülkenin tek aktif uluslararası havalimanına inişine yasak getirdi.

İran bu iddiaları eleştirerek, İsrail'i uluslararası ilkeleri ve Lübnan'ın ulusal egemenliğini "açık ve sürekli bir şekilde ihlal etmekle" suçladı. Ayrıca kendi uçaklarının Beyrut'a inişine izin verilene dek kendi hava sahasını da Lübnan uçaklarına kapatacağını duyurdu.

Lübnan Bayındırlık Bakanlığı ise sorunun çözümü için Middle East Havayolları ve yabancı muhataplarla koordinasyon halinde olduklarını açıkladı.