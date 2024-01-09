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Beyşehirli Tekvandocular Konya'da İl Seçmelerinde Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Beyşehirli Tekvandocular Konya'da İl Seçmelerinde Başarı Elde Etti

Konya'da düzenlenen okul sporları tekvando il seçme müsabakalarına katılan Beyşehir'de eğitim gören liseli tekvandocular elde ettikleri başarıyla ilçenin gururu oldu. Seçmelere katılan Beyşehirli sporculardan 3'ü altın, 3'ü gümüş, 3'ü de bronz madalya kazandı. Sakintaekwondo Spor Kulübü antrenörü Nafiz Çakır, il seçmelerinde dereceye giren tüm sporcuları başarılarından ötürü tebrik etti.

Beyşehirli Tekvandocular Konya\'da İl Seçmelerinde Başarı Elde Etti
09.01.2024 - 12:37,
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Konya'da düzenlenen okul sporları tekvando il seçme müsabakalarına katılan Beyşehir'de eğitim gören liseli tekvandocular elde ettikleri başarıyla ilçenin gururu oldu.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Genç Erkek-Kız Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Seçmelere katılan Beyşehirli sporculardan 3'ü altın, 3'ü gümüş, 3'ü de bronz madalya kazandı.

Beyşehir Anadolu Lisesi'nden Emine Nura Uyar, Vali Kemal Katıtaş Lisesi'nden İrem Atsız, Özel Tuğra Koleji Fen Lisesi'nden Ecem Meyra Erduran birinci, Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nden İrem Yılmaz, Cahit Zarifoğlu Lisesi'nden Nida Savaşçı ve Şehit Nazımbey Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden Hatice Sude Derebağ ikinci, Şehit Nazımbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Marziye Nur Çelik, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinden Belinay Daban ve Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Hatice Atsız ise üçüncülük derecesi elde etti.

Sakintaekwondo Spor Kulübü antrenörü Nafiz Çakır, il seçmelerinde dereceye giren tüm sporcuları başarılarından ötürü tebrik etti.

Bu sonuçlarla Emine Nur Uyar, Ecem Meyra Erduran, İrem Atsız, İrem Yılmaz, Hatice Suda Derebağ, Nida Savaşçı ile Marziye Nur Çelik'in Türkiye yarı finallerinde Konya'yı temsil etme hakkını kazandığını belirten Çakır, "Toplamda 9 madalya elde eden sporcularımız Sakintaekwondo Spor Kulübü olarak takım halinde Konya şampiyonluğunu da bizlere kazandırmış oldu. Konya takımına en çok sporcu gönderen kulüp olmakla beraber Beyşehir olarak da Konya takımına en çok sporcu gönderen ilçe olunmuştur." dedi.

Kaynak: AA
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