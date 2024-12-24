Beytüllahim'de Hüzünlü Noel

Güncel

Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in Gazze'deki soykırım sebebiyle bu yıl da Beytüllahim'de Noel'in "hüzünlü" geçtiğini belirtti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim şehrinde bulunan Doğuş Kilisesi'nin avlusunda Hristiyan topluluğa hitap eden Pizzaballa, "Bu yıl Beytüllahim'e girdiğimde dükkanların kapalı olduğunu gördüm. Bu yıl Noel hüzünlü." dedi.

Noel vesilesiyle tüm dünyadaki Hristiyanlara seslenen Pizzaballa, şöyle devam etti:

"Hristiyanlar korkmayın, sizi bekliyoruz. Biz hiç korkmuyoruz, siz de korkmayın. Sizlere Gazze'nin selamını iletmek istiyorum. Dün Gazze'den geldim. Her yerde tam anlamıyla yıkım ve felaketi gördüm. Gazze'de kimsenin teslim olmadığını gördüm. Siz ve biz, asla teslim olmamalıyız. Beytüllahim'de bu yıl da Noel süslemeleri ve ışıklar yok, ama biz ışığız. Gelecek sene dünyanın en büyük Noel ağacını Beytüllahim'de görmek istiyoruz."

Beytüllahim'de iki yıldır Noel kutlanmıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim şehri, her yıl Noel ağaçlarının ışıklandırılmasına, izci yürüyüşlerine ve kutlamalara sahne olurken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle iki yıldır kutlamalar yapılmıyor.

Beytüllahim Belediyesi, bu yıl da Noel Bayramı süslemelerinin yapılmadığı, Doğuş Kilisesi önündeki Noel ağacının aydınlatılmadığı kentte kutlamaların iptal edildiğini ve yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacağını açıkladı.

Filistin'deki Kiliseler Yüksek Başkanlığı Konseyi de 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırıları sebebiyle bu yıl da "Noel Bayramı" kutlamalarının yalnızca dini içerikle sınırlı tutulacağını duyurmuştu.