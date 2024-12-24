Beytüllahim'de Hüzünlü Noel - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beytüllahim'de Hüzünlü Noel

Kardinal Pizzaballa, Gazze'deki soykırım nedeniyle Beytüllahim'de Noel'in hüzünlü geçtiğini belirtti.

24.12.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in Gazze'deki soykırım sebebiyle bu yıl da Beytüllahim'de Noel'in "hüzünlü" geçtiğini belirtti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim şehrinde bulunan Doğuş Kilisesi'nin avlusunda Hristiyan topluluğa hitap eden Pizzaballa, "Bu yıl Beytüllahim'e girdiğimde dükkanların kapalı olduğunu gördüm. Bu yıl Noel hüzünlü." dedi.

Noel vesilesiyle tüm dünyadaki Hristiyanlara seslenen Pizzaballa, şöyle devam etti:

"Hristiyanlar korkmayın, sizi bekliyoruz. Biz hiç korkmuyoruz, siz de korkmayın. Sizlere Gazze'nin selamını iletmek istiyorum. Dün Gazze'den geldim. Her yerde tam anlamıyla yıkım ve felaketi gördüm. Gazze'de kimsenin teslim olmadığını gördüm. Siz ve biz, asla teslim olmamalıyız. Beytüllahim'de bu yıl da Noel süslemeleri ve ışıklar yok, ama biz ışığız. Gelecek sene dünyanın en büyük Noel ağacını Beytüllahim'de görmek istiyoruz."

Beytüllahim'de iki yıldır Noel kutlanmıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim şehri, her yıl Noel ağaçlarının ışıklandırılmasına, izci yürüyüşlerine ve kutlamalara sahne olurken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle iki yıldır kutlamalar yapılmıyor.

Beytüllahim Belediyesi, bu yıl da Noel Bayramı süslemelerinin yapılmadığı, Doğuş Kilisesi önündeki Noel ağacının aydınlatılmadığı kentte kutlamaların iptal edildiğini ve yalnızca dini ritüellerle sınırlı tutulacağını açıkladı.

Filistin'deki Kiliseler Yüksek Başkanlığı Konseyi de 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırıları sebebiyle bu yıl da "Noel Bayramı" kutlamalarının yalnızca dini içerikle sınırlı tutulacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Beytüllahim, Politika, Kültür, Güncel, İsrail, Gazze, Kudüs, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beytüllahim'de Hüzünlü Noel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Asgari ücrete yüzde 30 zam Asgari ücrete yüzde 30 zam
20:29 TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
20:23 Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
08:58 Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
08:42 Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette Binlerce ilan kaldırıldı Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Binlerce ilan kaldırıldı
08:39 Acun’dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 21:33:28. #1.12#
SON DAKİKA: Beytüllahim'de Hüzünlü Noel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.