Beytüllahim'de İsrailli Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beytüllahim'de İsrailli Saldırı

30.07.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailliler, Beytüllahim'deki Filistinlilerin evlerine saldırdı, aileyi tehdit etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Hareketinin Kiysan köyündeki yetkilisi Ahmed Gazzal, saldırgan bir grup İsraillinin Beytüllahim'in doğusundaki köye baskın düzenlediğini belirtti.

Gazzal, İsrailli grubun, köyün doğusundaki Vadi Ubyan bölgesinde Filistinli Nassar Reşayide ve çocuklarının yaşadığı eve saldırdığını, güneş panelleri ile evin bazı eşyalarını çaldığını, kalan eşyalara da zarar verdiğini ifade etti.

Filistinli aileyi evlerini boşaltmaları için tehdit ettiler

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli Reşayide ailesini "gönüllü olarak" evlerinden ayrılmamaları durumunda onları "zorla çıkarmakla" tehdit ettiğini aktardı.

Gazzal, sadece birkaç gün önce o noktaya yakın bir bölgede 15 Filistinli ailenin zorla yerinden edildiğine dikkati çekti.

Filistinliler, sistematik saldırılarla topraklarından çıkmaya zorlanıyor

Filistinlilerin sistematik saldırılarla topraklarından çıkmaya zorlandığının altını çizen Gazzal, yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına bölgedeki Filistin halkının korunması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazzal, genellikle İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirilen bu saldırılara son verilmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki Filistin halkının kararlılıklarının ve topraklarına olan bağlılıklarının zorla yerinden etme girişimlerine karşı en güçlü tepki olduğuna vurgu yaptı.

Vadi Ubyan bölgesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişiden oluşan Filistinli aileler yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailler, Kiysan köyü ve çevresi dahil olmak üzere bölge halkının topraklarını ele geçirme ve çevredeki yasa dışı yerleşimleri genişletme amacıyla Filistinlileri zorla yerinden etmek için sistematik saldırılar düzenliyor.

Saldırgan İsrailliler, Filistinlilerin mülklerini ateşe veriyor, yolları kapatıyor, çobanlara saldırıyor ve Filistinlilerin kendi tarım arazilerine erişmelerini engelliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillerin saldırılarında en az 1001 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beytüllahim'de İsrailli Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı
Avukat Göksu Çelebi’nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar 5 kişi gözaltında Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar! 5 kişi gözaltında
Tutuklanan FETÖ’cü kundakçının, İYİ Parti’deki görüntüleri ortaya çıktı Tutuklanan FETÖ'cü kundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler

18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
18:08
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
02:49
İstanbul metrosunda panik anları Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
İstanbul metrosunda panik anları! Tavşan kostümlü tüfekli genç gözaltına alındı
02:06
İletişim Başkanlığı’nda görev değişimi Yeni atamalar belli oldu
İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu
01:01
Gazeteci Cem Küçük’ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
00:43
Trump’tan Rusya’ya Ukrayna tehdidi: Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum
Trump'tan Rusya'ya Ukrayna tehdidi: Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum
00:30
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber İBB’nin kararı iptal edildi
30 yaş üstü öğrencilere mahkemeden iyi haber! İBB'nin kararı iptal edildi
00:04
Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
Sineklerle mücadele etmek için bukalemun beslemeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 19:27:12. #7.11#
SON DAKİKA: Beytüllahim'de İsrailli Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.