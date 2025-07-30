Beytüllahim'de İsrailli Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Fetih Hareketinin Kiysan köyündeki yetkilisi Ahmed Gazzal, saldırgan bir grup İsraillinin Beytüllahim'in doğusundaki köye baskın düzenlediğini belirtti.

Gazzal, İsrailli grubun, köyün doğusundaki Vadi Ubyan bölgesinde Filistinli Nassar Reşayide ve çocuklarının yaşadığı eve saldırdığını, güneş panelleri ile evin bazı eşyalarını çaldığını, kalan eşyalara da zarar verdiğini ifade etti.

Filistinli aileyi evlerini boşaltmaları için tehdit ettiler

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli Reşayide ailesini "gönüllü olarak" evlerinden ayrılmamaları durumunda onları "zorla çıkarmakla" tehdit ettiğini aktardı.

Gazzal, sadece birkaç gün önce o noktaya yakın bir bölgede 15 Filistinli ailenin zorla yerinden edildiğine dikkati çekti.

Filistinliler, sistematik saldırılarla topraklarından çıkmaya zorlanıyor

Filistinlilerin sistematik saldırılarla topraklarından çıkmaya zorlandığının altını çizen Gazzal, yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına bölgedeki Filistin halkının korunması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazzal, genellikle İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirilen bu saldırılara son verilmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki Filistin halkının kararlılıklarının ve topraklarına olan bağlılıklarının zorla yerinden etme girişimlerine karşı en güçlü tepki olduğuna vurgu yaptı.

Vadi Ubyan bölgesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişiden oluşan Filistinli aileler yaşıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailler, Kiysan köyü ve çevresi dahil olmak üzere bölge halkının topraklarını ele geçirme ve çevredeki yasa dışı yerleşimleri genişletme amacıyla Filistinlileri zorla yerinden etmek için sistematik saldırılar düzenliyor.

Saldırgan İsrailliler, Filistinlilerin mülklerini ateşe veriyor, yolları kapatıyor, çobanlara saldırıyor ve Filistinlilerin kendi tarım arazilerine erişmelerini engelliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillerin saldırılarında en az 1001 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 binden fazla kişi de gözaltına alındı.