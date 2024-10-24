Bıçakla Kavgada 50 Yıl Hapis - Son Dakika
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Bıçakla Kavgada 50 Yıl Hapis

Bursa'da Yasin Doğru, ailesine ve komşusuna saldırmaktan 50 yıl hapse mahkum edildi.

24.10.2024 11:49
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kavga ettiği babası ve kız kardeşini bıçakla yaraladığı, kavgayı ayırmaya çalışan komşularını ise öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 50 yıl hapse çarptırıldı.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yasin Doğru (24) ile taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanık, çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Maktulün ailesi ve kendi ailemden özür diliyorum. Önce Allah'ın sonra da siz büyüklerimin merhametine sığınıyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa, maktul Osman Kılınç'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını iyi hal indirimiyle 25 yıla düşürdü.

Babası ve kardeşini bıçakladığı için de "Üstsoya ve kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık, eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve iyi hal indirimi uygulanarak iki kez 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Olay

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Eskikızılelma Mahallesi'nde kasım 2022'de, Yasin Doğru ile babası Hasan Doğru (50) ve kız kardeşi Yasemin Doğru (21) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle komşuları Osman Kılınç (28) eve gelerek kavgayı ayırmaya çalışmıştı.

Olayda babası, kız kardeşini bıçakla ağır yaralayan, Kılınç'ı ise öldüren Yasin Doğru jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Doğru hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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