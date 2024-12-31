Bıçakla Yaralama Davasında 8 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bıçakla Yaralama Davasında 8 Yıl 4 Ay Hapis

Karacabey'de trafik kazası nedeniyle bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

31.12.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, trafik kazası yaparak yakınının yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Ekmekçi ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık ise beraatini talep etti.

Sanığa, müşteki Enes Alptuğ G'ye karşı eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, cezasını takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürdü.

Geçen yıl nisan ayında Karacabey ilçesi Dağesemen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Enes Alptuğ G'nin aracı arkadaşlarıyla seyir halindeyken iki kişi tarafından durdurulmuştu. Olay yerine daha sonra farklı kişiler de gelmiş ve taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Murat Ekmekçi, bıçakla Enes Alptuğ G'yi yaralamıştı.

Enes Alptuğ G, Karacabey Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, gözaltına alınan Murat Ekmekçi ise daha sonra tutuklanmıştı.

Ekmekçi, ifadesinde, yaraladığı kişinin aracıyla olay öncesinde bir yakınının karıştığı kazaya sebebiyet verdiğini, kavganın bu sebeple başladığını iddia etmişti.???????

Kaynak: AA

Karacabey, 3-sayfa, Güncel, trafik, bursa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçakla Yaralama Davasında 8 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:23:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bıçakla Yaralama Davasında 8 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.