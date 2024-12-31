Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir Bulvarı'nda dün C.E.E'nin yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.E. tutuklandı.
Yaralı C.E.E'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İzmir Bulvarı'ndaki bir iş yerinde dün S.E. ile C.E.E. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan C.E.E. sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, S.E. gözaltına alınmıştı.
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