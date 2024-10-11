Biden'dan Trump'ın Askeri Talebine Yanıt

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ABD Başkanı Joe Biden, " İran'ın olası suikast tehdidi" dolayısıyla seçimlere kadar askeri uçak ve araç talep eden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın talebine ilişkin, uçak istemediği sürece ne talep ediyorsa sağlanması talimatı verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Milton Kasırgası'na ilişkin aldığı brifing sonrasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, İran'ın kendisine yönelik olası suikast tehdidi gerekçesiyle yönetimden askeri uçak ve araç talep ettiği belirtilen Trump'ın talebine kısmen olumlu baktığını belirtti.

Başkan Biden, "F-15 talep etmediği sürece olur. Bakanlığa (Pentagon'a), ona ihtiyacı olan her şeyi vermesini söyledim, kendisi eski bir başkan, neye ihtiyacı varsa verin. Eğer talebi bu kategorideyse tamamdır, değilse almamalı." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde, başkanlık yarışında suikast girişimine maruz kalan Cumhuriyetçi başkan adayı Trump'ın, "İran tehdidini" gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği iddia edilmişti.

WP'nin haberinde, Trump'ın seçim kampanya ekibinin menajeri olan Susie Wiles'ın Gizli Servis Direktörü Ronald Rowe'a gönderdiği e-postalarda, "Trump'ın seçim gezilerinde kullanılmak üzere askeri uçak ve araç" talep ettiği bildirilmişti.

Haberde yer alan bilgilere göre ABD tarihinde, seçim kampanya döneminde askeri uçak kullanan herhangi bir adayın olmadığı belirtilmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.