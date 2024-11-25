Biden Danışmanı Hochstein'dan Ateşkes Uyarısı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın, İsrail'e önümüzdeki birkaç gün içinde Lübnan'da ateşkes önerisine olumlu yanıt vermemesi durumunda arabuluculuktan çekileceğini ilettiği öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Amos Hochstein, dün İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog'a birkaç gün içinde anlaşma yapılmaması durumunda arabuluculuktan çekileceğini söyledi.

Habere göre, Hochstein, Herzog'a "birkaç gün içinde anlaşma sağlanamazsa görüşmelerden çekileceği" mesajını iletti.

Kanal 13'e konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, yaptığı açıklamada, "görüşmelerin zora girdiğini" belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden Kanal 13'e yapılan açıklamada ise Hochstein'ın mesajının alındığını ancak bunun ABD'nin resmi pozisyonu mu yoksa İsrail ile Lübnan üzerinde baskı kurmak için mi yapıldığına dair bilgi sahibi olmadıkları belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun söz konusu ateşkes anlaşması teklifine ilişkin bu akşam istişare toplantısı düzenlediği de kaydedildi.

Öte yandan, Beyrut merkezli LBCI TV'ye açıklamalarda bulunan Hochstein, İsrail'in anlaşmayı ilerletmesi için kendisine yeşil ışık yaktığını iddia eden haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

Ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret eden Hochstein, temaslarda bulunmak için çarşamba günü İsrail'e gelmişti.

Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile görüşmüş ancak bir açıklama yapılmamıştı.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.