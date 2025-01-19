Biden: Gazze'de Ateşkes Sağlandı - Son Dakika
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Biden: Gazze'de Ateşkes Sağlandı

Biden, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve insani yardımın bölgeye girmeye başladığını duyurdu.

19.01.2025 22:27
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- Biden: " Gazze'de silahlar sustu"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Çok fazla acı, ölüm ve can kaybından sonra bugün Gazze'de silahlar sustu" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Yarın başkanlık görevini seçilmiş başkan Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Biden, South Carolina'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Gazze'de 15 aydır devam eden çatışmaların durduğunu ve yüzlerce insani yardım kamyonunun bölgeye giriş yapmaya başladığını söyledi.

Gazze'deki ateşkesle birlikte bölgenin köklü bir değişime sahne olduğunu vurgulayan Biden, "Çok fazla acı, ölüm ve can kaybından sonra, bugün Gazze'de silahlar sustu" dedi. Biden, "Orta Doğu için geçtiğimiz mayıs ayında gündeme getirdiğim anlaşma nihayet sonuç verdi. Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi ve bugün rehinelerin serbest bırakıldığını görüyoruz. Anlaşmanın 16'ncı günü ile birlikte, ikinci safhaya geçilecek ve müzakereler başlayacak. Bu safha, İsrailli askerlerin serbest bırakılması ile Hamas'ın iktidarda olmadığı ve İsrail'i tehdit etmediği şartlarda savaşın kalıcı şekilde sona ermesini içerecek. Şu anda yüzlerce kamyon Gazze'ye giriyor. Bu kamyonlar, 7 Ekim 2023'te, yaklaşık 15 ay önce Hamas'ın başlattığı savaş nedeniyle büyük acılar çeken sivillere yardım taşıyor" diye konuştu.

Ateşkes anlaşması çerçevesinde 470 gündür rehin tutulan üç İsrailli kadının serbest kaldığını söyleyen Biden, "Gazze'de bugünkü ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması, aylardır takip ettiğimiz ilkesel ve etkili politikanın sonucudur" dedi.

" İran, en zayıf durumunda"

İsrail'in operasyonlarının başarılı olduğunu ileri süren Biden, "Hamas'ın en büyük destekçilerinden biri olan Hizbullah, savaş alanında önemli ölçüde zayıflatıldı ve liderleri yok edildi" ifadelerini kullandı. Lübnan'da Hizbullah'ın zayıflamasıyla birlikte Lübnan'da yeni bir cumhurbaşkanı ve yeni bir başbakan seçilmesinin mümkün olduğunu ifade eden Biden, "Komşu Suriye'deki Esed rejimi de artık yok ve bu, İran'ın Lübnan'a doğrudan erişimini ortadan kaldırdı. İran, en zayıf durumunda" dedi.

Anlaşmaya giden yolun uzun ve hiç de kolay olmadığını vurgulayan Biden, "Bazıları İsrail'e güçlü destek verme politikamın ve yılmak bilmeden diplomaside ısrar etmemin ABD'yi bölgede daha geniş çaplı bir savaşa sürükleme riski taşıdığını söylüyordu. Birçoğuna büyük saygı duyduğum bu seslere kulak verdim ancak şu sonuca vardım: İzlediğim yoldan vazgeçmek, bizi ateşkese götürmez, bunun yerine birçok kişinin endişe ettiği daha geniş bir bölgesel savaş riskini artırırdı" diye konuştu.

Biden, "Bunu, Orta Doğu'da birçok kişinin öngördüğü geniş çaplı bir savaş yaşanmadan başardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olmak, bir sonraki yönetime düşüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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