Biden ve Subianto'dan Hint-Pasifik İşbirliği - Son Dakika
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Biden ve Subianto'dan Hint-Pasifik İşbirliği

Biden ve Subianto, Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliklerini ve Çin tehdidini ele aldı.

13.11.2024 03:46
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ABD Başkanı Joe Biden ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto arasındaki görüşmede Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeler kapsamında iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alındı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde basın mensuplarına Oval Ofis'te kısa bir açıklama yapan iki lider, özellikle ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra Çin "tehdidine" karşı Hint-Pasifik bölgesindeki son durumu ele aldıklarını belirtti.

Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin merkezinde Hint-Pasifik bölgesinin yattığını, bu bölgenin serbest ve açık ticarete açık olmasının hayati olduğunu ve bu konudaki işbirliklerinin önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Subianto da ABD-Endonezya ilişkilerinin güçlenmesi için çalıştıklarını ve özellikle bölgesel işbirliği alanlarında yakın hareket ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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