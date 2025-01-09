Biden, Yangınlar Nedeniyle İtalya Ziyaretini İptal Etti

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ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta süren yangınlarla mücadele çalışmalarının koordinasyonu için, bugün yapmayı planladığı İtalya ziyaretini iptal etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Los Angeles'ta devam eden ve kısa sürede daha geniş alana yayılan yangınlarla mücadele çalışmalarının koordinasyonu için Roma'ya gitmeyip Washington'da kalacağı belirtildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.