Biga\'da Kuraklık Nedeniyle Balık Ölümleri

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nın bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda, dün ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, balık ölümlerinin yaşanan kuraklık nedeniyle çayın bazı bölümlerinde su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi.