Biga'da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, saat 13.00 itibarıyla 1,5 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ederken, ilk belirlemelere göre 4 hektar tarım arazisi ile sıçrayan alevler nedeniyle ormanın bir bölümü zarar gördü.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,