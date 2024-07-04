Bigadiç'te Otomobil Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Bigadiç'te Otomobil Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı

Bigadiç\'te Otomobil Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada, 4'ü çocuk olan 6 kişi yaralandı ve tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.07.2024 13:37
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BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35) ile 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybetti, yaşları 2 ile 7 arasında değişen 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Emek Mahallesi TOKİ Konutları girişinde meydana geldi. Medine Aksoy, kullandığı 10 ADH 380 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Araçtaki Özlem Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Medine Aksoy ile yanındaki çocukları Yusuf Aksoy (7), 3 aylık bebeği Ayşegül Aksoy ile komşuları Ayşe Avcı (80) ile onun torunları İkra Avcı (2), Ömer Emin Avcı (6) ve Taha Avcı (4) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından yaralılar, ambulanslarla Bigadiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşegül bebek de kurtarılamadı. Durumu iyi olan diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bigadiç'te Otomobil Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bigadiç'te Otomobil Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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