Bilecik'te 4 Bin Kişilik İftar Sofrası Kuruldu

(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, ramazan dolayısıyla 4 bin kişilik iftar sofrası kurdu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Ramazan ayını hep birlikte huzur içinde geçirdik. Elbette ki daha adaletli ve huzurlu günleri dilemeden edemiyoruz. Umuyorum artık ülkemize daha adaletli daha aydınlık, hak ve hukuk çerçevesinde günler gelsin" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında 4 bin vatandaş, aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Programa, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Subaşı, "Bin aydan daha hayırlı bu Kadir Gecesi'nde sizlerle birlikte olmaktan ve ekmeğimizi paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Bütün çalışma arkadaşlarım sizler için bu masaları açtılar. Belediyemizde çalışan mimarımızdan atölye çalışanlarına kadar birçok kişi burada bu sofrayı sizler için hazırladı. Ramazan ayını hep birlikte huzur içinde geçirdik. Elbette ki daha adaletli ve huzurlu günleri dilemeden edemiyoruz. Umuyorum artık ülkemize daha adaletli daha aydınlık, hak ve hukuk çerçevesinde günler gelsin. Şimdiden her birinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sofraların kurulmasında çok değerli sanayicilerimiz ve hayırseverlerimiz var. Bir ay gün boyunca bu sofraların kurulmasına destek sundular. Onlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çocuklarla da sohbet eden Subaşı, alandaki vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.