Bilecik'te 490 Operasyon: 124 Tutuklama - Son Dakika
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Bilecik'te 490 Operasyon: 124 Tutuklama

Bilecik\'te 490 Operasyon: 124 Tutuklama

Bilecik'teki 490 operasyonda 642 şüpheli gözaltına alındı, 124'ü tutuklandı. Asayişte artan güvenlik.

03.02.2025 19:47
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Bilecik'te, geçen yıl emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 490 operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 124'ünün tutuklandığı bildirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Valilik makamında Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile 2024 yılında kentte meydana gelen olaylara ilişkin asayiş ve güvenlik toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından Erbakıcı ve Yılmaz ile gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aygöl, kentte yaşanan asayiş olaylarının yüzde 20'sinin farklı şehirlerden gelenlerden kaynaklandığını söyledi.

Bilecik'te huzurumuzu bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Aygöl, şöyle devam etti:

"Başka illerden gelerek huzurumuzu bozmaya çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz. İlimizde 2024 yılında 490 operasyon icra edilmiş, bu operasyonlar sonucunda 642 şüpheli gözaltına alınmış ve 124'ü tutuklanmıştır."

Geçen yıl ilde yaşanan olayların 2023'tekilere göre daha fazla aydınlatıldığını vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Aydınlatma oranlarımız asayiş suçlarında yüzde 93'ten yüzde 99'a, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 74'ten yüzde 93'e, hırsızlık suçlarında ise yüzde 54'ten yüzde 81'e çıkarılmıştır. İlimizde son 3 yıldır kapkaç, yankesicilik ve oto hırsızlığı meydana gelmemiştir."

Aygöl, bu süre zarfında kentteki okullar ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi civarlarında da uyuşturucu kullanımı ve satışı ile ilgili herhangi bir olay yaşanmadığını bildirdi.

İldeki son 2 aylık asayiş verilerine ilişkin konuşan Aygöl, şu bilgileri paylaştı:

"Uygulamalarda 122 bin 693 şahıs kontrol edilmiş, 436 aranan şahıs yakalanmıştır. 1689 iş yeri, 690 okul, 984 metruk bina ile 1297 park ve bahçe kontrol edilmiştir. 1876 olay meydana gelmiş, 764 şüpheli yakalanıp 62'si gözaltına alınmıştır. 36 hırsızlık ve dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Kabahatler Kanunu'na istinaden 22 şahsa idari yaptırım uygulanmıştır."

Aygöl, narkotik suçları çerçevesinde son 2 ayda 38 operasyon düzenlendiğine, gözaltına alınan 56 şüpheliden 7'sinin ise tutuklandığına değindi.

Kaçakçılık suçlarına dair 18 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Aygöl, "28 şüpheli yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığına karşı yapılan çalışmalar kapsamında 4 yabancı uyruklu sınır dışı edilmiş, 19 yabancı uyruklu ise geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. 24 yabancı uyrukluya da toplam 327 bin 711 lira ceza kesilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Vali Aygöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"İl genelinde ocak ayında gerçekleştirilen trafik kontrolleri kapsamında, 385 noktada 3 bin 461 uygulama icra edilmiştir. 51 bin 492 motorlu araç kontrol edilmiş, 11 bin 329 sürücüye toplam 30 milyon 907 bin 525 lira ceza uygulanmış, 505 araç trafikten menedilmiştir. 153 ehliyetsiz, 33 alkollü, 7 bin 79 da hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir."

Kaynak: AA

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