Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Bilecik'te polis tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir tohumu, sentetik ecza ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 20 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.06.2024 15:23
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Bilecik'te polis tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi ile Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda 116,88 gram sentetik uyuşturucu, 11,32 gram esrar ve kenevir tohumu, 8 sentetik ecza, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 3 hassas terazi, kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 13'ü "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan tutuklandı, 20 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kenevir, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

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