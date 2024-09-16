Bilecik'te Matematik Müzesi Kayıtları Başladı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından eğitime destek çalışmaları kapsamında ücretsiz olarak uygulamaya konulan, Matematik Müzesi güz dönemi kayıtları başladı.

'Matematik'e Dokunmayan Kalmasın' sloganıyla gerçekleştirilen eğitimlerde matematik metotlarını öğretmenin yanı sıra materyallerle matematik ve ispatlarla matematik şeklinde dersler veriliyor. Kontenjanlarla sınırlı olan kayıtlar 16-20 Eylül günleri arasında Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesi'ne yapılabilecek.

5-6-7 ve 8'nci (LGS Hazırlık) sınıf öğrencilerine kapılarını açacak Matematik Müzesi'nde kaynak kitaplar veliler tarafından karşılanacak, kayıtlar ise yüz yüze yapılabilecek. Eğitimler 23 Eylül'de başlayacak.