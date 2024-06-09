Bilecik\'in Osmaneli ilçesinde Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri düzenlendi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 20'nci Oğulpaşa Köyü Yayla Şenlikleri kapsamında Hıdırellez ve Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, Oğulpaşa'nın şenlikleriyle akıllara geldiğini söyledi.

Bölgede güzel organizasyonlar düzenlendiğini anlatan Aygöl, "Buraya gelmeden önce de Oğulpaşa'nın ismini duymuştuk. Bu ilin valisi olarak gurur duyuyorum. Destek veren herkese, hanımefendilere, beyefendilere, güreşçilerimize ve yiğitlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim gücümüzü daha güçlü kılsın. Devletimizi, milletimizi daim eylesin." dedi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal da yaylacılık, güreş ve Hıdırellez'in Türk kültürünün ayrılmaz birer parçası olduğunu dile getirdi.

Şenliklerin 20 yıldır aralıksız sürdüğünü vurgulayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim de görevimiz, karınca kararınca da olsa yardım etmek ve kolaylık sağlamaktır. Burada gençlerimizi görüyoruz. Bugün burada güreşecekler. Belki de ileride Türkiye'yi temsil edecekler. Cazgırların söylediği ve kulağımıza küpe olan, 'Pehlivan pehlivan, altta kaldım diye üzülme, üste çıktım diye sevinme.' Bu atasözünden anladığımız, bu güreşlerde yenmek de var yenilmek de."

Kazananlara ödüllerinin Vali Aygöl ile Kaymakam Ünal tarafından verildiği müsabakalarda güreşçi İsmail Can, başpehlivan seçildi.

Etkinlikte, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar da yer aldı.