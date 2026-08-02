Bilecik\'te örtü yangını söndürüldü

Bilecik'te çıkan örtü yangını ekiplerce söndürüldü.

Bayırköy beldesi Fatih Mahallesi Çınarcık mevkisinde örtü ve çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 8 personelin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.