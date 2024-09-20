Bilecik\'te \'Temel Trafik ve Bisiklet Kültürü\' Semineri

Güncel

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda "Temel Trafik ve Bisiklet Kültürü" semineri veriyor.

Bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alanlar ve Şehri Birlikte Yaşayalım" temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından verilen "Temel Trafik ve Bisiklet Kültürü" seminerinde, öğrencilere modern kent kültüründe bisiklet kullanımının önemi anlatılıyor.

Seminerlerde; sağlıklı ve yaşanabilir şehir hayatının yanı sıra obezite ve hareketsiz yaşama ilişkin farkındalık oluşturulması hedefleniyor.