Bilimfest Bartın, 20 bini aşkın ziyaretçiyle ilk gününü tamamladı

Her yaştan bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren "Bilimfest Bartın" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen festivalin Kutlubey Yazıcılar Yerleşkesi'ndeki açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin ilkini gerçekleştirdiği bilim festivalinin ilerleyen yıllarda geleneksel hale gelmesini temenni etti.

Arslan, "Gerçekten çocuklarımız da bizler de çok heyecanlıyız. Bilimfest'in çocuklarımızda, gençlerimizde yeni ufuklar açmasını temenni ediyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise organizasyonu hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileriyle bilimi, milli teknolojiyi buluşturuyoruz. TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte 70'ten fazla atölye ile kültürden spora, teknolojiden bilime çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımız çeşitli etkinliklerle keşfetmenin keyfini çıkaracak. Üç gün sürecek festivalde 50 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Vali Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Rektör Akkaya, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul ve protokolün katılımıyla açılışı yapılan organizasyonda, insansı robot "Canik Man" ziyaretçilerin ilgisini çekti.

İlk gün 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan festivalde, insansız hava araçları ve geleceğin teknolojileri arasında gösterilen insansı robotlar tanıtılıyor.

AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, TRT Sinema Tırı, Türk Dil Kurumu Gezici Kitap Aracı, Bartın İl Halk Kütüphanesi Gezici Kütüphane, mobil bilişim araçları, özel etkinlik tırları ve simülasyon araçları da ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bartın'ın yanı sıra Zonguldak, Karabük, Sinop ve Kastamonu'dan katılımın gerçekleştiği festival 17 Ekim'de sona erecek.