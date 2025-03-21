Bilkent Üniversitesi Öğrencilerinden Gözaltılara Tepki Eylemi

(ANKARA) - Üniversite öğrencilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltılara tepkisi sürüyor. Rektörlük binası önünde bir araya gelen Bilkent Üniversitesi öğrencileri, "Mücadelemizi sokaklarda büyütmeye devam edeceğiz. ODTÜ'deki bütün gaz bombalarına, polis işkencesine, barikatlara karşı direnen öğrenciler mücadelesini büyütmekte kararlı" açıklamasını yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü üç soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı verilmesinin ardından tepkiler üçüncü gününe girdi.

Eylemlerin üçüncü gününde Bilkent Üniversitesi'nde öğrenciler "Halkın iradesine yönelik saldırılara geçit vermeyeceğiz" pankartıyla Rektörlüğü yürüdü. Öğrenciler, "Kayyumlara geçit yok", "Şeriata, faşizme, karanlığa geçit yok", "Hacettepe direniyor", "ODTÜ direniyor", "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil", "Bilkent ODTÜ yan yana", "Öğrenciler burada, hocalar nerede", "AKP'nin değil, bu memleket bizim" ve "Bilkent, ODTÜ'ye biber gazı yemeye" sloganları attı.

Rektörlük önünde açıklama yapan öğrenciler, eylem çağrısında bulundu. Öğrenciler açıklamanın ardından kampüsteki fakülteleri gezerek boykot ve eylem çağrısı yaptı. Öğrencilerin, açıklaması şöyle:

"ODTÜ'deki direnişin sonunda ODTÜ öğrencileri bütün Türkiye'de üniversite öğrencilerine kendi okullarını boykot etmeye çağırdı. Bizler de bu mücadeleyi omuz omuza yürüten öğrenciler olarak bu akşam saat 17.45'te A binasında buluşacağız. Eylemlere oradan birlikte katılacağız. Mücadelemizi sokaklarda büyütmeye devam edeceğiz. ODTÜ'deki bütün gaz bombalarına, polis işkencesine, barikatlara karşı direnen öğrenciler mücadelesini büyütmekte kararlı. Burada olan herkesi, burada olmayan Bilkent öğrencilerini, aramızda olmayan Bilkent hocalarını saat 17.45'teki A binasındaki forumumuza davet ediyoruz. Forumdan sonra hep birlikte direnmeye sokaklarda devam edeceğiz. Hep birlikte ODTÜ'lü arkadaşlarımızın yanında barikatlara karşı mücadelemize devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızı sınıflarınızda, fakültelerinizde, her yerde; tanıdığınız bütün arkadaşlarınızı, bütün hocalarımızı sokaklara, eylemlere davet etmeye çağırıyoruz."