Bingöl'de 22 Suçlu Yakalandı

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Bingöl'de aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 22 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-30 Ekim'de yaptığı çalışmalarda "kasten yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma" "dolandırıcılık" ve diğer suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi ile çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 12 kişiyi yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.