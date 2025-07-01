Bingöl\'de 5 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçedeki 5 farklı noktada yaptıkları aramada, 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.