Bingöl'ün Genç ilçesinde bitkin halde bulunan atmaca yavrusu tedavi altına alındı.
Doğada bitkin haldeki atmaca yavrusunu gören bir vatandaş durumu, Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce teslim alınan yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı.
Atmaca yavrusu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de bitkin halde bulunan atmaca yavrusu tedavi altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?