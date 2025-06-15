Bingöl\'de Geç Kalan Öğrenciler Sınava Yetiştirildi

Bingöl'de sınava geç kalan öğrencileri polisler yetiştirdi

BİNGÖL - Bingöl'de sınava geç kalanlar, Motosikletli Polis Timleri tarafından okullara yetiştirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de LGS maratonu saat 09.30 itibariyle başladı. Kentte binlerce öğrenci sınava girdi. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da sınav giriş belgesini unutan veya geç kalanlar öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından sınava yetiştirildi.