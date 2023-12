Bingöl\'de karlı yolda kaza: 8 yaralı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda, yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Öz Has Bingöl firmasına ait 12 AN 666 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak R.İ. yönetimindeki 47 ACH 740 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazaya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen 1 TIR daha karışırken, otobüsteki D.K. (36), Z.T. (62), S.H., H.A., E.T., A.T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile TIR sürücüsü R.İ., yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR sürücüsü R.İ.?nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)