Bingöl'de Otobüs Devrildi: 4 Ölü, 30 Yaralı

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(BİNGÖL) - Bingöl- Diyarbakır karayolunun Doğanca köyü mevkiinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Diyarbakır karayolunun Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Şırnak'tan Erzurum'a giden 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza bölgesine çok sayıda AFAD, UMKE, sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kazada yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl ve Genç ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde incelemede bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Vali Usta, "Bugün Bingöl sınırları içerisinde kötü bir trafik kazasına şahit olduk. Şırnak'tan Erzurum'a giden bir otobüs saat 20.00 sularında Genç istikametine 8 kilometre kala keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 44 yolcu olduğunu değerlendiriyoruz. 41 yolcu, 2 şoför, 1 muavin var. Yaralılara hemen müdahale edildi. AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılarımız Genç ve Bingöl devlet hastanesine kaldırıldı. Şu anda tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yine ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda hayatını kaybedenlerin 3 tanesi otobüsün altında bir tanesi Genç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 24 tanesi Genç Devlet Hastanemizde 8 tanesi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altında. Çalışmalarımı devam ediyor" dedi.

Kaza bölgesinde ekiplerin incelemesi sürüyor.