Bingöl'de Polis Tarafından Öldürülen Sinan Çintay - Son Dakika
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Bingöl'de Polis Tarafından Öldürülen Sinan Çintay

Bingöl\'de Polis Tarafından Öldürülen Sinan Çintay

Bingöl'de polisler tarafından vurularak öldürülen Sinan Çintay için 3 polis memuru açığa alındı.

13.11.2024 17:23
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(BİNGÖL) - Bingöl Valiliği, dün akşam saatlerinde polisler tarafından öldürülen Sinan Çintay'a ilişkin "Olayla ilgili silah kullanan memur dahil 3 polis memuru açığa alınmış, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edilmiştir. Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler bugün ilimize gelerek soruşturmaya başlamışlardır" açıklamasını yaptı.

Bingöl'de, hakkındaki gözaltı kararı üzerine Aile İçi Büro Amirliği'ne davet edilen Sinan Çintay, sonrasında Bingöl Devlet Hastanesi'ne doktor raporu almak üzere götürülürken "iş yerini kapatma ricasıyla" kaçma teşebbüsünde bulunduğu sırada polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, 3 polisin açığa alındığı belirtildi. Açıklama şöyle:

"Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı talimatı üzerine Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından telefonla aranarak Aile İçi Büro Amirliğine davet edilen şahıs buradan nöbetçi savcılığa intikali öncesinde Bingöl Devlet Hastanesine doktor raporu almak üzere götürülürken açık bıraktığı iş yerini kapatma ricasıyla araçtan inmiş ve kaçma teşebbüsünde bulunarak araçtan uzaklaşmıştır. Bunun üzerine görevli personelin şüpheliyi durdurmak amacıyla ateşli silahla müdahale etmesi sonucu şahıs ağır yaralanmış, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gece vefat etmiştir. Olayda görevli polis memuru gözaltına alınmış olup tahkikat Jandarma tarafından yürütülmektedir. Valiliğimizce aynı gece olayla ilgili silah kullanan memur dahil 3 polis memuru açığa alınmış, İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edilmiştir. Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler bugün ilimize gelerek soruşturmaya başlamışlardır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Polis Tarafından Öldürülen Sinan Çintay - Son Dakika

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