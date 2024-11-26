Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Güncel

BİNGÖL'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan 2 araçta yapılan aramada 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, birbiriyle bağlantılı şekilde hareket ettiği belirlenen ve durdurulan iki araçta arama yapıldı. Aramada, toplamda 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,, Kamera: BİNGÖL,