BİNGÖL'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan 2 araçta yapılan aramada 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, birbiriyle bağlantılı şekilde hareket ettiği belirlenen ve durdurulan iki araçta arama yapıldı. Aramada, toplamda 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,, Kamera: BİNGÖL,
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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