Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

02.10.2024 16:06
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BİNGÖL'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,Kamera: BİNGÖL,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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