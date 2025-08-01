Bingöl'e Su Yatırımları Artıyor - Son Dakika
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Bingöl'e Su Yatırımları Artıyor

01.08.2025 17:49
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Bakan Yumaklı, Bingöl'de içme suyu yatırımlarının önemini vurguladı ve yeni projeleri açıkladı.

'SU VE SULAMA YATIRIMLARI ELBETTE SON DERECE ÖNEMLİ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, valilik toplantı salonunda düzenlenen Sektör İstişare Toplantısı'nın ardından, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Buradaki ziyaretinin ardından Bakan Yumaklı, Genç Caddesi'ndeki Ulucami'nde cuma namazını kıldı. Bakan Yumaklı, ardından esnaf ziyareti yaparak Bingöl Belediyesi'ne geçti. Başkan Erdal Arıkan ile bir süre görüşen Bakan Yumaklı, Elazığ kara yolu üzerinde yapımı süren içme suyu isale hattı projesini inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan İbrahim Yumaklı, Bingöl'e son 23 yılda 164 eser kazandırıldığını ifade ederek, "Bingöl ilimiz hem tarımsal üretimi anlamında hem de çevre illerin kavşak noktası olması hasebiyle çok önemli bir konuma sahip. Dolayısıyla bugün de burada şu anda içme suyu ile alakalı yani Bingöl'ün 2036-2040 yıllarına kadar içme suyunun herhangi bir şekilde sorun olmaması için yatırımları ile ilgili de konuştuk. Su ve sulama yatırımları elbette son derece önemli. Stratejik öneme sahip. Bunu hep söylüyoruz. Bingöl'e 23 yılda 164 eser kazandırıldı. 127 milyar liralıkta bir yatırım yapıldı. Yeni eserlerin de Bingöl'e kazandırılacağını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünden ilham alarak 'Su hayattır' diyoruz ve hem sulama suyu hem içme suyu konularında Bingöl'ün ihtiyacı olan yatırımları yapmaya ilimize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

'HER BİR DAMLA SUYA İHTİYACIMIZ VAR'

Su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden bakan Yumaklı, "81 ilimizin aslında su ihtiyacını çözmek üzere 2040, 2050 ve 2071'i baz alarak çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı. Bingöl'ün de içinde olduğu bu tesislerden içme suyu meselesine uzun süreli çözüm bulma adına Bingöl içme suyu ihale hattı projesini de burada inceledik. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Bingöl'ün içme suyu ihtiyacı saniyede 600 litre. İnşaatı devam eden ve 13,5 kilometre toplam uzunluğu olan bu isale hattının büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Bir de arıtma tesisi gerçekleşecek. Bu arıtma tesisine gelecek bu mevcuttaki su. Proje kapsamında suyun gelmesiyle beraber şu anda arkamızda görmüş olduğunuz depoya gelip daha sonra da buradan bütün şehre dağılmış olacak. 1,5 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Dediğim gibi şehrin 2036-2040 yıllarına kadar bu aralıkta içme suyu problemi bu şekliyle çözülmüş olacak. Daha doğrusu halihazırda mevcutta bir su veriliyor. Bu tarihe kadar herhangi bir problem olmayacak. Ama biz bugün belediye başkanımızla da konuştuk. Kendisi özellikle kayıp kaçak oranları konusunda mevcudun çok çok daha altına gelecek çalışmaları yaptığını bize anlattı. Bu da son derece önemli. Her bir damla suya ihtiyacımız var. Bütün dünyada iklim değişikliğinin etkisinin yakıcı bir şekilde hissedildiği bu dönemde bizim sahip olduğumuz bu kaynakları en iyi bir şekilde, en efektif şekilde değerlendirmemiz gerekir" diye konuştu.

'KURAKLIĞIN ETKİSİNİ HEPİMİZ HİSSEDİYORUZ'

Türkiye'de su ve sulama yatırımlarına devam edeceklerini belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Şimdi bu tesisin aslında plandaki bitme zamanı Aralık 2025. Yani bu yılın sonuna kadar bitmesi gerekiyor. Biz arkadaşlarımıza bunu daha da öne çekmelerini istedik. Eylülün sonuna kadar bu tesisin bitmesini istedik kendilerinden. Tabii Bingöl biraz daha sabırsız. Onlar da 'Hayır, ağustos sonu bitsin' dediler. Biz de şöyle yapalım. Eylül 15'i itibariyle arada bir tarih olsun. Eylül 15'i itibariyle bu tesis tamamlanıp Bingöllülerin, Bingöllü hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün Türkiye'de su ve sulama yatırımlarına devam edeceğiz. Kuraklığın etkisini hepimiz hissediyoruz. Bundan sonraki yıllarda da öngörüler çok farklı bir şey söylemiyor. O yüzden hem yatırımlarımıza devam edeceğiz hem de kaynaklarımızı en etkin, en verimli bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

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