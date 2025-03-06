Bingöl Gölü Eski İhtişamına Kavuştu - Son Dakika
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Bingöl Gölü Eski İhtişamına Kavuştu

Kuruyan Bingöl Gölü, kar yağışları sonrası su tutarak göçmen kuşları tekrar ağırlamaya başladı.

06.03.2025 17:24
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Göçmen kuşların durağı göl çöle dönmüştü, eski ihtişamına yine kavuştu

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan Bingöl gölü, kar yağışlarının ardından tekrar su tutmasıyla birlikte göçmen kuşları da tekrar ağırlamaya başladı.

Sivas'ta Bingöl köyüne adını veren ve göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan Bingöl gölü geçtiğimiz yaz kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu. Gölün kurumasıyla köy göçmen kuşları da misafir edemedi. Özellikle her yıl turnaları ağınlayan göldeki bu durum köy sakinlerini de üzmüştü. Bingöl gölü son iki aydır yağan yoğun karın da etkisiyle yeniden su tuttu. Sivas'ta yoğun kar yağışlarının ardından eriyen kar suları ile beslenen yer altı suları, zeminden kaynayan gölü doldurdu. Geçtiğimiz yıl çöle dönen ve eski görüntüsüne kavuşan göl, tekrar su tutmasıyla birlikte göçmen kuşları da ağırlamaya başladı. Gölün ilk misafirleri yeşil başlı ördekler oldu. Yaklaşık 575 dönümlük göl havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bingöl Gölü Eski İhtişamına Kavuştu - Son Dakika

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