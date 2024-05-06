Bingöl Havalimanı\'nda 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Güncel

Bingöl Havalimanı'nda valizlere gizlenmiş 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce Bingöl Havalimanı'nda valizlere gizlenmiş 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.