Bingöl'ün Solhan ilçesinde 33 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı - Son Dakika
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde 33 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı

Bingöl\'ün Solhan ilçesinde 33 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 33 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türksever, Orman İşletme Şefi Ahmet Yanen ve Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan anıldı. Programa, Kaymakam Muhammed Çetin ve Cumhuriyet Savcısı Poyraz Çobanoğlu'nun yanı sıra kamu kurum amirleri, personelleri ve vatandaşlar katıldı.

26.04.2024 17:16
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde 33 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türksever, Orman İşletme Şefi Ahmet Yanen ve Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan anıldı.

Solhan Ulu Cami'de düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Şehitlerin anısına okutulan mevlidin ardından İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak tarafından dua edildi.

Programa, Kaymakam Muhammed Çetin ve Cumhuriyet Savcısı Poyraz Çobanoğlu'nun yanı sıra kamu kurum amirleri, personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Olay

Solhan ilçesinde, 28 Nisan 1991'de Hükümet Caddesi'ndeki Memurlar Lokaline PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Kaymakam Ersin Ateş, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Türksever, Orman Şefi Ahmet Yanen, Orman Muhafaza Memuru Fevzi Kaplan şehit olmuş, saldırıda 8 kamu görevlisi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'ün Solhan ilçesinde 33 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olanlar anıldı - Son Dakika


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