Bingöl Üniversitesi Öğrencilerle Söyleşi Paneli Gerçekleştirildi

Bingöl Üniversitesi tarafından "Öğrencilerle Söyleşi Paneli" gerçekleştirildi.
Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelde Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak öğrencilere tecrübelerini aktardı ve onların sorularını yanıtladı.
Vali Usta, öğrencilerin kendilerine emek vermesi gerektiğini söyledi.
Gençlerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu ifade eden Usta, "Hedeflerinize ulaşmak için çaba harcadığınız sürece o hedefe ulaşmanız mümkün olacaktır. Düştüğümüzde vazgeçmek yerine tekrar ayağa kalkmalıyız. Mutlaka mesleğinizin yanında farklı bir uğraşınızın olması da size ayrı bir güç katacaktır. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bugün bizim olduğumuz yerde bir gün sizler olacaksınız." dedi.
Rektör Çapak da panelin uzun zamandır planladıkları bir buluşma olduğunu dile getirerek, amaçlarının öğrencileri kentin yöneticileriyle buluşturmak olduğunu aktardı.
Çapak, şöyle konuştu:
"Üniversitemiz hakikaten ciddi başarıların yanında fiziki olarak da gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Bugün artık uluslararası bir üniversite olduğumuzu ifade etmeliyim. Çünkü 40'ı aşkın ülkeden 1000'den fazla yabancı uyruklu öğrenci ile toplamda 19 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Daha başarılı çalışmalar yapmaya ve fiziki yapımızı ihtiyaçlarımıza göre inşa etmeye devam ediyoruz. Ayrıca ramazan ayı boyunca tüm öğrencilerimize Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde ücretsiz iftar yemeği vereceğiz. Bu güzel haberi buradan sizlerle paylaşıyorum."
Belediye Başkanı Erdal Arıkan da gençlerin kendileri çok değerli olduğunu ifade ederek, "Sizlerin ihtiyaçları noktasında elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Üniversitemiz ile her konuda iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.
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