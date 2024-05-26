Binlerce emekli CHP'nin Büyük Emekli Mitingi'nde bir araya geldi

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HABER: DİLAN KUTLU/ MEHMET OFLAZ

KAMERA: UĞUR DEMİRCİ/ ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - Türkiye'nin dört bir yanından binlerce emekli, CHP'nin Tandoğan'da düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'nde bir araya geldi. Taleplerini dile getiren emekliler, "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

CHP, emeklilerin sorunlarına dikkati çekmek için "Büyük Emekli Mitingi" düzenliyor. Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitinge Türkiye'nin farklı bölgelerinden binlerce emekli ve emekçi katılıyor.

Farklı illerden gelerek sabah erken saatlerden itibaren meydanı doldurmaya başlayan emekliler, taleplerini dile getiren sloganlar atıyor. Mitinge, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri de katılıyor.

Meydanda, katılımcıların ellerindeki "Emekliler için zordur geçim, Özgür Özel acele seçim", "Onurlu yaşam hakça paylaşım", "insanca hakça bir yaşam için", "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Biz torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız ya siz", "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı döviz ve pankartlar göze çarpıyor.

Tandoğan Meydanı'nda miting konuşmaları için büyük bir platform kurulurken, basının takip etmesi için de ayrı bir alan hazırlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saat 14.00'te miting meydanında hazırlanan platforma çıkarak, konuşma yapması bekleniyor.

(SÜRECEK)