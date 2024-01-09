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Binlerce yıllık Bitlis Deresi ışıklandırıldı - Son Dakika
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Binlerce yıllık Bitlis Deresi ışıklandırıldı

Bitlis'te tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için başlatılan 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında yapılan ışıklandırma çalışmasıyla binlerce yıllık geçmişiyle ünlü Bitlis Deresi, kente ayrı bir güzellik katmıştır. Proje kapsamında tarihi köprüler, han ve hamam gibi eserler restore edilmiş, çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları da oluşturulmuştur. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapılan çalışmalarla Bitlis'in kendi kimliğine kavuştuğunu ve tarihi güzelliklerini dünyaya göstermek istediklerini belirtmiştir.

09.01.2024 - 09:28,
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Binlerce yıllık Bitlis Deresi ışıklandırıldı

BİTLİS - Bitlis'te tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak için başlatılan 'Dere Üstü Islah Projesi' çalışmalarında sona gelinirken, ışıklandırılan dere ise kente ayrı bir güzellik kattı.

Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derede yapılan ışıklandırma çalışması sayesinde özellikle havanın kararmasıyla akan dereyle birlikte görsel bir şölen oluşuyor. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran Bitlis'te hayata geçirilen proje çerçevesinde tarihi köprüler, han ve hamam gibi eserler de restore edildi. Ayrıca, alana çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları da yapıldı.

'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında birçok tarihi yapı gün yüzüne çıkarıldı. 2023 yılında çalışmaların yüzde 90'lık kısmının bitmesinin ardından bu kez de çarşı merkezinde geçen 1400 metrelik derede ışıklandırma çalışmasına geçildi.

Derenin çevresi ışıklandırılarak vatandaşların gezebileceği alanlar oluşturulurken, özellikle geceleri güzel bir görünüme kavuşan derede yapılan çalışma hakkında bilgi veren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Yapılan ışıklandırma çalışması ile dere farklı bir görünüme kavuştu. Bitlis'te bir dere ıslah ve kentsel dönüşüm projemiz vardı. Sona yaklaşıyoruz. Allah'a hamdolsun çok güzel bir proje. Bitlis kendi kimliğine artık kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında tarihi eserler ortaya çıktı. Bunların restorasyonu devam ediyor. Derenin ıslahı da bitme noktasına geldi. Aynı zamanda güzel yaşam alanları oluştu. Bununla beraber Bitlis Kalesi'nin de restorasyonu devam ediyor. Son olarak dere içerisindeki ışıklandırma çalışmalarımız da devam ediyor. 1400 metre olan dere geçişimizin tamamı ışıklandırılacak. Bu süre içerisinde 250 metrelik alanın ışıklandırma işlemi bitti. Deneme aşamalarına geçtik. Daha önce şunu söylemiştik, Bitlis hak ettiği yerde değil ve bu projeyle Allah'a hamdolsun Bitlis kendi kimliğine kavuşuyor. Yeni tarihi yüzüyle Bitlis burada misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Buradan sizin aracılığınızla tüm Türkiye'deki ve yurt dışındaki misafirleri burada ağırlamak istediğimizi belirtmek istiyoruz. Bitlis'teki bu 7 bin yıllık tarihi dünyaya göstermek istiyoruz. Bundan dolayı da bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Binlerce yıllık Bitlis Deresi ışıklandırıldı
Kaynak: İHA
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