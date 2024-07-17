Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırma sistemini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırma sistemini kınadı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Kuzey Kore'nin yoğun ve çok katmanlı zorla çalıştırma sistemini kınadı. Raporda, Kuzey Kore'nin vatandaşlarını kontrol etmek ve gözetlemek için zorla çalıştırma sistemini kullandığı, insan hakları ihlalleri yapıldığı belirtildi. Kuzey Kore yetkililerine zorlamaya dayalı çalışma sisteminden vazgeçmeleri çağrısı yapıldı. Uluslararası topluma Kuzey Kore ile ekonomik ilişkilerinde dikkatli olması tavsiye edilirken, BMGK'ye durumu Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıması için çağrı yapıldı.

17.07.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin "yoğun ve çok katmanlı zorla çalıştırma sistemini" kınadı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisinin, Kuzey Kore'de zorla çalıştırılan kişilerle 2015-2023 yıllarında yaptığı 183 mülakata dayandırdığı raporunda, Pyongyang'ın vatandaşlarını kontrol etmek ve gözetlemek için zorla çalıştırma sistemini kullandığı bildirildi.

Raporda, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırma sisteminin "iyice kökleştiği" belirtilerek, bazı vakalarda köleleştirme gibi "insanlığa karşı suç" olarak sayılabilecek ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığı kaydedildi.

Kuzey Kore yetkililerinin "çalışma kotalarını karşılayamayan işçileri disipline etmek için şiddet ile zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelenin yaygın olarak kullanıldığına" işaret edilen raporda, Pyongyang'a gözaltı da dahil olmak üzere zorlamaya dayalı çalışma sisteminden vazgeçmesi için çağrıda bulunuldu.

Raporda, uluslararası topluma Pyongyang ile ekonomik ilişkilerinde dikkatli olması tavsiye edilirken, Kuzey Kore'deki durumu Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşıması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrı yapıldı.

BM Yüksek Komiseri Türk: "Rapor, insanlık dışı muamele hakkında fikir veriyor"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan açıklamaya göre, Yüksek Komiser Volker Türk, söz konusu BM raporunu, "Rapordaki tanık ifadeleri, hem boyutları hem de şiddet ve insanlık dışı muamele düzeyleri bakımından, zorla çalıştırma yoluyla insanlara çektirilen acılar hakkında şok edici ve üzücü bir fikir vermektedir." şeklinde değerlendirdi.

Türk, Kuzey Korelilerin dayanılmaz koşullarda, tehlikeli sektörlerde ücret, tercih hakkı, ayrılma, koruma, izin, barınma ve gıda hakkı olmadan zorla çalıştırıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırma sistemini kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 12:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırma sistemini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement