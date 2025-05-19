Bişkek'te 19 Mayıs Kutlaması

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bişkek Atatürk Parkı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi.

Kutlamalar, Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in yanı sıra ilgili kurumların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin anıta çelenk koymasıyla başladı.

Büyükelçilik personeli, Türk öğretmenler, öğrenciler, ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ökem, törende yaptığı konuşmada, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs'ta da Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu ülkeyi emanet bırakanları rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Milli bayram kutlamaları, Kırgız-Türk Anadolu Meslek Lisesi'nde sahne gösterileri ile devam etti.

Ökem, buradaki konuşmasında, "13 Kasım 1918 günü İstanbul'da işgal gemilerini gören ve üzüntü içinde ağlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri Cevad Abbas'a Mustafa Kemal Atatürk 'Ağlama çocuk. Geldikleri gibi giderler!' sözünü söyler. İşte bu söz milli uyanışımızın işaret fişeğidir." dedi.

Programda, belgesel film gösterimi, Kırgız ve Türk halk oyunları, spor gösterisi, komuz korosu, gölge tiyatrosu ve Türk kadınlarının farklı dönemlerde giydikleri kıyafetlerin sergilendiği defile gösterisi yapıldı.