Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Salat Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 03 AAU 796 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişiden 4'ü Bismil Devlet Hastanesine, 2'si de Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bismil'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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