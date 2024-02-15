Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika
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Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor

Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor

Bitlis-Baykan kara yolunun 53. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik önlemleri alınarak tek şeritten sağlanmaktadır. Yolun genişletme çalışmaları devam etmekte olup, gün içinde tamamlanarak çift yönlü ulaşım sağlanacaktır.

15.02.2024 16:21
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Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitlis-Baykan kara yolunun 53. kilometresinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Yenice Jandarma Karakol Komutanlığının yakınlarında ayrılan kayalık bölgenin tehlike oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik önlemlerinin alındığı yolda, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle genişletme çalışması başlatılmıştır. Gün içinde çalışmalar tamamlanarak yol çift yönlü ulaşıma açılacaktır."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor - Son Dakika
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