Bitlis Belediyesi tarafından inşa edilen itfaiye binası hizmete alındı.
Beşminare Mahallesi'ndeki açılışa katılan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kente modern bir itfaiye binası inşa etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Binanın afet durumlarında koordinasyon merkezi olarak da kullanılabileceğini belirten Tanğlay, "Binamızı deprem genelgesine göre inşa ettik. İtfaiye teşkilatımıza önem veriyoruz. Afetlerde vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Yeni dönemde itfaiye teşkilatımızın imkanlarını daha da artıracağız.Yeni binamızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Açılışa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, eski AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
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