Bitlis Beş Minare Film Festivali Devam Ediyor

Bitlis'te bu yıl ilk kez düzenlenen "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonunda "Tabutta Rövaşata" filminin gösterimi yapıldı.

Ardından düzenlenen söyleşide festivalin jüri başkanı yönetmen Derviş Zaim, çektikleri filmler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Festivalin hayırlı olmasını dileyen Zaim, tarihi ve kültürüyle kadim kente böyle bir festivalin yakıştığını söyledi.

Bölgenin doğal güzelliklerinin kendisini heyecanlandırdığını anlatan Zaim, şunları kaydetti:

"İleride başka bir projede buraya gelmek ancak beni memnun edebilir. Etrafa baktığımızda ormanlar, dağlar, göl, kar ve son derece yoğun bir tarih kokusu var. Bir taraftan da sosyal çeşitlilik ve çok geniş bir yelpaze görüyorsunuz. Sinema başka bir şey istemez. Sinemacı bunlardan başka ne ister ki? Bu festivalde bunları kullanmanın ilk adımı olacak. Her zaman yanındayız."

Bir sonraki filmi hakkında da bilgi veren Zaim, "Film insan ve doğa ilişkisi üzerine olacak. İnsanın tabiatı nasıl mahvettiği ve bu aç gözlülüğün insanın kendi içindeki mahvoluşa da yardım ettiği konusunda bir film yapmayı düşünüyorum." dedi.

Söyleşinin ardından sahnelenen "Mem ü Zin" adlı tiyatro oyunu izleyicilerden ilgi gördü.

Etkinliklere festivalin direktörü ve sanatçı Wilma Elles, festival başkanı Mehmet Can Çelik, festival danışmanı Kadir Köstekçi, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Eren Holding Temsilcisi Metin Kazaz, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elles ve beraberindeki eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, oyuncu Abdül Süsler, Yüksel Arıcı ve Dr. Ender Saraç festival kapsamında Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

Öte yandan, Van Gölü'nde yüzen Saraç, göl suyunun sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu söyledi.

Saraç, "Soğuk su, damarları açar, kalp sağlığına iyi gelir. Van Gölü'nün sodalı yapısı cilt hastalıklarına iyi gelir. Özellikle sedef ve mantar gibi rahatsızlıklar için faydalıdır. Bu yıl deniz sezonunu Adilcevaz'da açıyoruz. Yüzmeye Bodrum'a gitmeyin, Adilcevaz'a gelin." diye konuştu.

Festival dolayısıyla Bitlis'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Elles ise herkesi bölgenin doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını dile getiren oyuncu Arıcı, "İnsanı heyecanlandıran yerler gördük. Aygır Gölü ve Süphan Dağı büyüleyici. Her yıl düzenlenecek festivallere memleketimdekiler gibi katılacağım." dedi.

Van Gölü kıyısında bir dönüm arsasının olduğunu ilk kez kamuoyuyla paylaştığını belirten Özay, "Burası göl değil, adeta bir okyanus gibi. Doğası, temizliği ve sakinliği ile muazzam bir yer. Bodrum ve Antalya gibi yerlerde çöp yığınları görmek mümkünken, burada sahilde tek bir çöp yok. Halkı duyarlı ve bilinçli, bu çok kıymetli." ifadelerini kullandı.