Bitlis Eren Üniversitesi Erasmus ve Avrupa Birliği Projelerinde Görev Alan Akademisyenlere Teşekkür Belgeleri Verildi - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi Erasmus ve Avrupa Birliği Projelerinde Görev Alan Akademisyenlere Teşekkür Belgeleri Verildi

Bitlis Eren Üniversitesi Erasmus ve Avrupa Birliği Projelerinde Görev Alan Akademisyenlere Teşekkür Belgeleri Verildi

Bitlis Eren Üniversitesi, uluslararası alanda tanınırlığını artıran ve bilimsel katkılar sunan projelerde görev alan akademisyenlere teşekkür belgesi verdi. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, akademisyenleri özverili çalışmaları ve başarılarından dolayı tebrik ederek, üniversitenin daha güçlü ve prestijli bir konuma geldiğini belirtti. Programda belgelerin takdim edilmesinin ardından rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve genel sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman da hazır bulundu.

30.05.2024 17:03
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Bitlis Eren Üniversitesi Erasmus ve Avrupa Birliği projelerinde görev alan akademisyenlere teşekkür belgesi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlüğün senato odasında düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin uluslararası alanda tanınırlığını artıran ve bilimsel katkılar sunan projelerde görev alan tüm akademisyenleri tebrik etti.

Elmastaş, "Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde üniversitemiz daha güçlü ve prestijli bir konuma gelmiştir. Gelecekte de bu tür projelerde başarıyla yer alacağınıza inancım tamdır. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akademisyenlere belgelerinin takdim edildiği programa, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve genel sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Eren Üniversitesi Erasmus ve Avrupa Birliği Projelerinde Görev Alan Akademisyenlere Teşekkür Belgeleri Verildi - Son Dakika

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